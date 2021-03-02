Стало известно, кому нельзя использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca

Вакцину британско-шведской компании AstraZeneca не стоит использовать для прививок людям старше 65 лет.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вакцину британско-шведской компании AstraZeneca нельзя использовать для прививок людям старше 65 лет. Об этом заявили в канадском Минздраве, пишут «Известия».
Такое решение приняли эксперты Национального совещательного комитета Канады по иммунизации.
По словам специалистов, они призвали отказаться от вакцинации пожилых людей этим препаратом из-за «ограниченной» информации по поводу его эффективности для этой возрастной группы.
Ранее в Швейцарии заявляли о возможном отказе от закупки вакцины AstraZeneca.
Всего в мире с начала пандемии выявлены более 114,9 миллионов случаев коронавируса, при этом более 90,5 миллионов человек выздоровели, а свыше 2,5 миллионов пациентов умерли.
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