Стало известно, кому нельзя использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca

Вакцину британско-шведской компании AstraZeneca не стоит использовать для прививок людям старше 65 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вакцину британско-шведской компании AstraZeneca нельзя использовать для прививок людям старше 65 лет. Об этом заявили в канадском Минздраве, пишут «Известия».

Такое решение приняли эксперты Национального совещательного комитета Канады по иммунизации.

По словам специалистов, они призвали отказаться от вакцинации пожилых людей этим препаратом из-за «ограниченной» информации по поводу его эффективности для этой возрастной группы.

Ранее в Швейцарии заявляли о возможном отказе от закупки вакцины AstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии выявлены более 114,9 миллионов случаев коронавируса, при этом более 90,5 миллионов человек выздоровели, а свыше 2,5 миллионов пациентов умерли.

Читайте также:

Это третья волна? Впервые за семь недель ВОЗ снова регистрирует рост заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость коронавирусом снова стала расти в четырех из шести регионов планеты (подробности).

На Филиппинах пятеро попали в больницу после прививки от COVID-19

Подробности не сообщаются, но у одного пациента, похоже, аллергия (подробности).