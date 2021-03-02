Задержать белые «Жигули»! Появилось видео погони ГАИ в Могилеве за пьяным 18-летним бесправником

18-летний могилевчанин во второй раз попался пьяным за рулем. Фото: стоп-кадр | видео УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Милицейская погоня за нарушителем произошла в областном центре ночью в воскресенье, 28 февраля. Подробности пресс-служба УГАИ УВД Могоблисполкома сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

В милицию позвонил очевидец и рассказал, что по улицам Могилева, в сторону ЦУМа по улице Первомайской, на белых жигулях катается компания молодежи «под шофе».

- Информацию приняли ближайшие наряды ГАИ. Сотрудниками белые «Жигули», ехавшие на большой скорости, были замечены на улице Первомайской, авто ехало в сторону проспекта Мира, водитель нарушал ПДД, - прокомментировали в УГАИ.

Когда водитель «копейки» заметил авто гаишников с проблесковыми маячками, он только прибавил скорость, началась погоня. В какой-то момент нарушитель свернул во дворы, пытаясь уйти от преследования, но вскоре его остановили.

- Когда «Жигули» были остановлены, стало очевидно, что водитель в алкогольном опьянении. Его освидетельствование показало 1,8 промилле в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе.

Нарушителем оказался 18-летний бесправник. Причем это уже была не первая «пьяная езда» горе-водителя, за похожее нарушение он уже привлекался к ответственности в конце 2020-го года.

В отношении молодого человека составили 9 административных протоколов. «Жигули» отправили на штрафстоянку, за повторное вождение в пьяном виде ему грозит уголовная ответственность и конфискация машины.

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