В Минздраве назвали новую дату, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих в Беларуси

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Беларуси в апреле Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все желающие смогут сделать прививку от коронавируса с апреля – в Беларуси начнется массовая вакцинация от COVID-19. Об этом сообщили 2 марта в Министерстве здравоохранения.

Напомним, что ранее Минздрав заявлял о том, что массовая вакцинация стартует в конце марта.

– Сейчас завершается вакцинация тех специалистов, которые нуждаются в этом в рамках своей профессиональной деятельности, – рассказал сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Что касается всех желающих, то министр подчеркнул, «пока что мы записываем, считаем желающих – их много».

– Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в массовом производстве. Сейчас завершается вакцинация, тех, кто в ней нуждается более всего – специалистов, которые находятся в группах риска, – добавил Пиневич.

Глава Минздрава также рассказал, что сегодня в Беларусь пришла партия 40 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V» из России. Ожидается еще одна стотысячная партия.

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