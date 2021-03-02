«Готовились к захвату зданий в Гомеле». В СК рассказали об экстрадиции Тихановской и уголовных делах в отношении ее доверенных лиц

В СК рассказали об экстрадиции Светланы Тихановской. Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщается на сайте СК.

– Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство, – заявили в Следственном комитете.

Там рассказали, что Светлана Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Также в СК сообщили подробности расследования.

– По данным следствия, сотрудниками ГУБОПиК проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование противоправной деятельности ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов президента Республики Беларусь в прошлом году. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская, – утверждают в Следственном комитете.

Сообщается также, что обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов. Кроме того, обсуждалось назначение вместо глав и председателей своих лиц.

– Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления, – рассказали в СК.

Там отметили, что деятельность обвиняемых пресекли сотрудники милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года.

Следователи допросили обвиняемых, к материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований.

– Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам, – заявили в Следственном комитете.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Читайте также:

Офис Тихановской отреагировал на обвинения СК и опубликованное видео ее встречи с доверенными лицами

Их обвиняют в том, что они обсуждали план захвата зданий в Гомеле (подробности).

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Стало известно почему

Информацию подтвердило МВД России (подробности).

Следственный комитет требует экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича

Документы направлены в Польшу через Генерального прокурора (подробности).