«Смеялся над коронавирусом, пока сам им не заболел»: Слава Комиссаренко рассказал, как переболел COVID-19

Слава Комиссаренко смешно рассказал, как переболел коронавирусом. Фото: стоп-кадр | видео YouTube Слава Комиссаренко.

На YouTube-канале белорусского стендап-комика появилось новое видео. Во время выступления Слава Комиссаренко пошутил про наболевшую тему - коронавирус.

Так он рассказал, что в условиях пандемии комики дают концерты, когда заполняемость зала из-за антиковидных мер всего 25 процентов. И сказал, что это странно, и людям неловко смеяться, когда «на 5 метров в любую сторону от тебя никого нету».

- На концерты приходят люди в масках, смеются из-под маски, - тут он закрыл ладонью рот и посмеялся. - «Ха-ха, смех как из гроба, вау!». Изо всех этих мер у меня в Москве должен был быть концерт, но мне пришлось дать два концерта, потому что разрешили посадку только на пятьдесят процентов зала. Да. Почему, потому что коронавирус передается только в полном зале! А когда половина зала, то коронавирус просто что - падает в проход и лежит на полу.

Продолжая Комиссаренко сказал, что на самом деле, он совершенно не против, чтобы люди носили маски и перчатки.

- Это прекрасно, когда люди хотят себя обезопасить. Но меня бесит, когда ты просто заходишь в кафе, а тебе начинают мерять температуру - «межгалактическим бластером». И ладно, когда тебе на запястье его направляют, а когда его прямо в лоб, вот так?! Я боюсь, что вы мне мозги промоете, и я такой, ну если не Путин, то кто, нет достойной альтернативы!

Комик показал, как смеются на концертах люди в масках. Фото: стоп-кадр | видео YouTube Слава Комиссаренко.

«Межгалактическим бластером» комик назвал инфракрасные термометры и задался вопросом, почему раньше приборы не использовались повсеместно?

- Откуда они взялись, вы чего молчали?! Мы чего десятилетиями меряли температуру ртутными градусниками? Которые, прежде чем померять, надо стряхнуть изо всех сил! - возмутился он.

Еще Комиссаренко признался, что и сам недавно переболел «ковидом».

- Я смеялся над коронавирусом, пока сам им не заболел. Не волнуйтесь, я уже переболел, это было два месяца назад. Я адекватный человек, само собой, если бы я сейчас болел, я бы вам... не сказал. Так что я заболел коронавирусом и считал, что белорусская медицина она не очень, но знаете что, мы с вами поборемся, - добавил он, имея ввиду российскую медицину.

И продолжил:

- Я заболел, ко мне домой пришла врач и убедила меня, что у меня нет коронавируса! Она просто угорала с меня:

«Но у меня тело ломит…»

«Да нету коронавируса!»

«Может мне тест сдать?»

«Зачем, он стоит 3500 рублей?»

Я думала она сейчас скажет: «Возьми лучше кальян на грейпфруте. При пневмонии - самое то!». В итоге она ушла, мне стало плохо, через несколько дней еще хуже. Я позвонил в клинику, чтобы записаться на компьютерную томографию. Я сказал, что у меня небольшая температура - 37,2, и мне заявили, что идти в поликлинику нельзя с температурой. Я разозлился, стал угрожать, что как стендап комик буду критиковать клинику по всей стране, - продолжил он, в шутку называя клинику несколько раз.

Комиссаренко считает, что белорусская медицина не хуже российской. Фото: Инстаграм @slavakomissarenko

А затем рассказал, как у него все-таки подтвердился коронавирус:

- В итоге я поехал в другую клинику, сделал КТ и у меня оказалось пневмония 30%, коронавирус. И мне выписали кучу лекарств и я пошел в аптеку. При этом я не знал, какая ситуация в аптеках, просто подходил к аптекарю, даю ему рецепт и аптекарь: «Ха-ха, из этого ничего нет, вообще ничего! И заказать нельзя, ха-ха. Что это - витамин С, он есть в апельсинах!» - она просто смеялась надо мной! И где-то в восьмой аптеке мне опять говорят лекарств нет. Я начинаю кричать: «У меня коронавирус, лекарств нет, что мне делать?» - поворачиваюсь, а за мной в очереди людей больше нет, вообще никого, я один в аптеке.

Потом Слава Комиссаренко рассказал, как спустя три недели он ходил на повторное обследование:

- Прошло 15 минут, выходит какая-то женщина и начинает орать: кто из вас Комиссаренко, срочно в кабинет! Я думал что-то ужасное, захожу в кабинет, она: так у вас все нормально, вы полностью здоровы… Я такой вам нельзя сообщать людям новости, никогда, пожалуйста! - и добавил, завершая выступление. - Естественно у меня пропадал вкус и запахи. Некоторые люди проводили эксперименты, кто-то мыло ел, чтобы понять. Я реагировал на это спокойно.

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