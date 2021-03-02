Видеофакт: на реке Простырь взорвали лед из-за угрозы разрушения моста

Cотрудники МЧС серией взрывов взорвали лед. Фото: МЧС

Угроза разрушения моста появилась в Пинском районе из-за таяния льда, в итоге спасателям пришлось взорвать ледяные массы. Об этом рассказали в МЧС.

Местные жители сообщили спасателям о существующей опасности разрушения низководного пешеходного моста через реку Простырь в деревне Паре 1 марта в девять часов утра.

На место незамедлительно выехали специалисты взрывотехнической и водолазной служб Пинского центра Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».

– Выяснилось, что в процессе таяния льда и движения ледяных масс по реке со стороны Украины в направлении города Пинска создалась угроза разрушения низководного пешеходного моста длиной 40 метров. Данный объект обеспечивает жизнедеятельность населения, где расположено 8 жилых домов и постоянно проживает 9 человек, – рассказали в МЧС.

В местном исполкоме прошло внеочередное заседание комиссии по ЧС, где, учитывая сложившуюся обстановку и прогнозируемое интенсивное таяние льда, в целях защиты от разрушения деревянного моста было решение раздробить ледяной покров силами подразделений МЧС.

Прибывшие к месту работники министерства оценили обстановку и серией взрывов выполнили операцию на общей площади1200 кв.м.