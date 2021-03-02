Названо лекарство, которое снижает смертность от COVID-19, если вы принимали его раньше

Ученые рассказали, какой препарат может снизить риск смерти от ковида. Фото: РУКАВИЦЫН Олег.

Медики назвали препарат, который помогает выжить при коронавирусе. Оказалось, что люди, которые ранее принимали статины для снижения уровня холестерина, на 50 процентов реже умирают, будучи госпитализированными с диагнозом COVID-19. Об этом пишет Медицина и Наука со ссылкой на издание News-Medical.

Авторы исследования проанализировали данные из электронных медицинских карт и исходы заболевания 2626 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в течение первых 18 недель пандемии.

648 пациентов регулярно принимали статины до развития COVID-19. Их данные сравнили с данными 648 пациентов, которые не принимали статины. Пациенты в каждой группе были подобраны таким образом, чтобы не было существенных различий в демографии, сопутствующих заболеваниях или использовании других лекарств дома. Среди потребителей статинов в течение месяца в больнице умерли 14,8%, а среди тех, кто их не принимал - 26,5%.

Когда исследователи учли другие различия между пациентами, они обнаружили, что использование статинов связано с 50-процентным снижением госпитальной смертности в течение 30 дней.

Сейчас ученые продолжают исследовать эти препараты. Не исключено, что статины смогут предотвращать госпитализацию в амбулаторных условиях и снижать риск смерти, если их назначать госпитализированным пациентам.

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