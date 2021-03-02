Офис Тихановской отреагировал на обвинения СК и опубликованное видео ее встречи с доверенными лицами

Офис Светланы Тихановской отреагировал на обвинения СК. Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Пресс-секретарь экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Анна Красулина прокомментировала заявления Следственного комитета о том, что Тихановская и ее доверенные лица готовились к захвату зданий в Гомеле. Также было опубликовано видео встречи, где Тихановская общалась со своими соратниками.

– За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры, но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы, — сказала Красулина, ее словаа приводит портал «Медиазона».

Также она ответила на вопрос о том, известно ли ей, кто был на встрече с Тихановской. По словам Красулиной, она не знает этого, поскольку не участвовала в том обсуждении.

Кроме того, она подчеркнула, что на втором видео, примонтированном к первому, появляется руководительница штаба Тихановской Мария Мороз.

– И в этом разговоре о захвате зданий речи не идет. Эта часть диалога касалась обеспечения безопасности команды и сторонников Светланы Тихановской. Ведь любые массовые мероприятия требуют мер по координации и безопасности, граждане имеют право на самозащиту, и в этом нет нарушения законодательства, – пояснила Красулина.

Напомним, что 2 марта в Следственном комитете заявили, что уже передали в Генпрокуратуру соответствующие документы на экстрадицию Светланы Тихановской, а несколько ее доверенных лиц задержаны. Их обвиняют по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Читайте также:

Следственный комитет требует экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича

Документы направлены в Польшу через Генерального прокурора (подробности).

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. Стало известно почему

Информацию подтвердило МВД России (подробности).

Глава МИД Латвии назвал запрос об экстрадиции Валерия Цепкало попыткой расправы

Эдгарс Ринкевичс потребовал, чтобы запрос Беларуси на экстрадицию Валерия Цепкало был отклонен (подробности).