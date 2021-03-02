В лобовом столкновении в Волковысском районе погибли двое взрослых и ребенок

Три человека погибли в лобовом столкновении, среди них - ребенок. Фото: volkovysk.by

Авария с трагическим исходом произошла сегодня, 2 марта, в Волковысском районе. Как сообщает volkovysk.by, ДТП случилось около 11.50 на повороте к санаторию «Пралеска».

Столкнулись «Ситроен» и «Фольксваген Гольф». Погибли оба водителя - 21-летний мужчина, который вел "Ситроен" и его новорожденный ребенок, также погиб 62-летний водитель "Фольксвагена" . Супруга водителя "Ситроена" госпитализирована.

По предварительной информации, «Ситроен» пошел на обгон и столкнулся с ехавшим во встречном направлении «Гольфом» лоб в лоб.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, ГАИ и эксперты.

В аварии погиб новорожденный ребенок. Фото: Следственный комитет.

Оба водителя погибли. Фото: Следственный комитет.

Авария произошла в Волковысском районе. Фото: Следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот как сотрудники ГАИ догоняли пьяного водителя. Оказалось, это был 18-летний парень. ВИДЕО.