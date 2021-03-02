Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 марта 2021 года: 869 новых случаев COVID-19 и 8 смертей за сутки

Актуальная статистики по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она была опубликована в телеграм-канале ведомства.

На 2 марта в стране зарегистрировано 289 136 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 869 новых случаев.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 279 450 пациентов (+788 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 1993 человека (+8 смертей за сутки). Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели уже 4 миллиона 915 тысяч 522 теста. За последние сутки – 7 125.

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