«Почему в документах деньги?». Белорус предложил взятку литовскому пограничнику, вот что было дальше

Мужчина подал пограничнику документы с деньгами - хотел пересечь границу на авто с просроченной страховкой. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

55-летний гражданин Беларуси пытался дать взятку пограничнику в пункте пропуска Медининкай, намереваясь пересечь границу на авто с просроченной страховкой. Историю рассказывает grodno.in.

Белорус ехал через границу на автомобиле «Фольксваген Гольф». Когда он подал сотруднику пограничной службы документы, там оказалась банкнота в 20 евро.

Когда пограничник спросил, почему в документах деньги, белорус объяснил, что он хочет быстрее попасть домой, но срок действия страховки на его авто истек. Его предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, но мужчина все равно предлагал пограничнику деньги.

Водителя задержали, его авто временно поместили на хранение в пограничную команду Вильнюса, а в отношении водителя начали досудебное расследование по факту дачи взятки. Ему грозит штраф, ограничение свободы или арест. А за вождение незастрахованного авто его уже оштрафовали на 50 евро.

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