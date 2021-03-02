Лукашенко: «Никакого трансфера власти в Беларуси быть не может»

Лукашенко заявил, что никого трансфера власти в Беларуси быть не может. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 2 марта, провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Президент рассказал некоторые подробности недавних переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 22 февраля. Лукашенко заявил, что на переговорах с Путиным тема трансфера власти в Беларуси не обсуждалась, как об этом успели написать некоторые СМИ. Об этом сообщает БелТА.

- Никакого трансфера власти в Беларуси быть не может. Я уже говорил: никакие дети, никакие внуки и правнуки после президента Лукашенко не могут претендовать на эту должность. У нас все будет по Конституции и закону. Как я ранее уже говорил, Конституция будет принята в январе-феврале 2022 года. Вот это и есть весь трансфер власти. Все вы вчетвером (обращаясь к участникам совещания – Ред.) также можете участвовать в этих выборах после Конституции – и в парламентских, и в президентских, - заявил Лукашенко.

По словам главы государства, внутренняя политика Беларуси – дело исключительно самой Беларуси.

- И поэтому ни о каком трансфере власти мы с Владимиром Путиным не говорили. Это же даже было бы неприлично со стороны хозяина данной встречи. И как мы тут будем внутренне устраивать свою страну – это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы и договаривались, мы будем координировать, как сейчас, - подытожил Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко на совещании рассказал, что тема выдачи кредита, а также вхождение Беларуси в состав России на переговорах с Путиным в Сочи 22 февраля не обсуждалась.

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