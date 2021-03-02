Бывают ожоги растений: узнали, для чего в Минске хвойники пакуют в мешки из спанбонда

Суровая зима - не единственная угроза для растений. Фото: pixabay.com

Около Дворца спорта, в некоторых парковых зонах на открытых местах хвойные деревья специалисты «Минскзеленстроя» упаковали в серые и бежевые мешки из спанбонда. Вроде и зима прошла, и снег растаял, и морозов сильных не предвидится. Резонный вопрос - зачем?

Как пояснили на официальном сайте «Минскзеленстроя», суровая зима - не единственная угроза для растений.

- Опасность также представляет яркое иссушающее весеннее солнце, особенно для хвойных растений. В результате прямого воздействия солнечных лучей хвоя нагревается, корневая система, находясь в земле, в холодных условиях не подает питательных веществ, в результате чего происходит иссушение хвои, на которую попадают солнечные лучи. В период начала вегетации хвоя в таких местах буреет и рыжеет. Именно это явление и называют ожогами растений.

Именно поэтому хвойники, которые растут на открытых солнечных участках, укутывают спанбондом.