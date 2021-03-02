Лукашенко: «Наши беглые сейчас пытаются найти дворец Лукашенко»

Лукашенко заявил, что беглые сейчас ищут его дворец. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 2 марта провел совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Он также рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным в Сочи, которая состоялась 22 февраля, обсуждалась и общественно-политическая ситуация в Беларуси и России. По словам Лукашенко, «беглые пытаются найти его дворец». Об этом сообщает БелТА.

- Наши беглые сейчас пытаются найти дворец Лукашенко после того, как нашли «дворец Путина». У них именно это самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в костер этот подбрасывать дровишки ну хотя бы до апреля. Им нужно завести белорусский народ, расшевелить. Как они говорят, я цитирую: «Волна активности не спала». Они сейчас и будут разные фейки подбрасывать. Мы готовы к этому, - заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что за четверть века ничего не украл у государства.

- Пусть они ищут фейки, пусть показывают. Мы потом за руку некоторых из протестунов возьмем и покажем. Они уже и дроны там поднимают, летают. Я за этим наблюдаю и думаю: «Ну, слушайте, если вы хотите что-то узнать, то вы обратитесь ко мне. Мы покажем любое помещение». Они даже снимают частные дома какие-то и делают фильм, как по Путину (напомним, что Алексей Навальный на своем Youtube-канале выпустил фильм про дворец Владимира Путина – Ред.), чтобы приписать это Лукашенко. Но это не получится. Я еще раз хочу сказать вам, и всем, кто слушает меня: Лукашенко за четверть века ничего не украл у государства, - подчеркнул президент.

Он добавил, что на встрече с Владимиром Путиным обсуждалась и общественно-политическая ситуация в Беларуси и России.

- Да, нас качали, а их качают. И сейчас уже идет не противоборство, а война в СМИ. Мы понимаем, что и нас уже будут пробовать не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые наш КГБ, ГРУ Генштаба и другие добывают, - прокомментировал Лукашенко.

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