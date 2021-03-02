Мужчину попросили помочь разоблачить нечестных сотрудников банка. Вот что он потерял, когда согласился

Мужчина перевел деньги мошенникам, которые уговорили его участвовать в операции по поимке мошенников. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мошенники обманули жителя Пружан, представившись сотрудниками силовых структур и уговорив его поучаствовать в операции по изобличению нечестных сотрудников банка.

48-летнему мужчине позвонили в мессенджере. Звонивший представился сотрудником КГБ и объяснил, что звонит из Национального банка. Мошенник долго рассказывал мужчине о межведомственной спецоперации по поимке сотрудников банка, которые «сливают» личные данные клиентов и похищают их деньги. В операции, по словам абонента, участвовали служба безопасности банка, КГК и КГБ. Мужчине предложили помочь силовикам. Чтобы убедить его, мошенники перезванивали еще несколько раз и представлялись сотрудниками упомянутых ведомств.

-Мужчину убедили перевести 1000 рублей на определенный расчетный счет, откуда, по легенде, деньги должны были похитить. Мошенники утверждали, что поймают злоумышленников с поличным. На следующий день мужчине снова позвонили и убедили взять кредит и перевести уже на другой счет 5000 рублей, - рассказал начальник УПК УВД Брестчины Александр Рингевич.

После того, как мужчина перевел деньги, лже-силовики перестали выходить с ним на связь.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Ищут и мошенников, и других возможных их жертв.

БУДЬ В КУРСЕ!

Не вступайте в разговоры с человеком, который звонит по телефону или в мессенджере и представляется работником банка. Если вы решили вступить в разговор, уточните фамилию и должность сотрудника, завершите разговор и сами перезвоните в свой банк по номерам, указанным на официальном сайте банка.

Помните: мошенники пользуются IP-телефонией, это позволяет им использовать номера, почти полностью или полностью совпадающие с номерами банков.

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