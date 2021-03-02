Политологов Шрайбмана и Сивицкого призвали на военные сборы

Белорусский политолог Артем Шрайбман. Фото: Facebook Артема Шрайбмана

Белорусских политологов Артема Шрайбмана и Арсения Сивицкого призвали на военные сборы. На своей странице в Facebook Шрайбман написал, что в этом «почти наверняка нет политики».

- Кого ждет 25 дней полных смысла, тот я. Вижу, что мне поступает огромное количество вопросов. Но в этом нет политики почти наверняка. Рано или поздно очередь должна была дойти. Вот она и дошла, - написал Шрайбман.

Чуть позже в телеграм-канале Еврорадио сообщили, что политолога Арсения Сивицкого также призвали на военные сборы. Он будет их проходить под Гродно в 6-ой механизированной бригаде.

Политолог Арсений Сивицкий. Фото: "Еврорадио"

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