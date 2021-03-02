Фотофакт. Десятки людей ждали у здания суда оглашения приговора журналистке tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину

Десятки людей ждали оглашения приговора журналистке tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину Фото: Алеся ДОБЫШ

Во вторник, 2 марта, десятки людей ждали у входа в суд оглашения приговора журналистке портала tut.by Катерине Сорокиной и врачу БСМП Артему Сорокину.

Оглашение приговора хоть и было публичным, но на него пустили не всех. Ссылались на то, что в зале все места были заняты.

Дело Борисевич и Сорокина рассмотрели за шесть заседаний. Напомним, что журналистку tut.by и врача БСМП обвинили в разглашении врачебной тайны.

Десятки людей ждали оглашения приговора журналистке tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Суд вынес приговор: Катерина Борисевич получила полгода лишения свободы и штраф в размере 100 базовых величин - 2 900 рублей, а Артем Сорокин - 2 года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф в размере 50 базовых величин - 1 450 рублей.

Люди встретили оглашение приговора аплодисментами, а родственники Борисевич плакали.

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