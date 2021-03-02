В Беларусь нельзя ввозить свиней из Гонконга ни тушкой. ни чучелом – там АЧС

Свиней из Гонконга нельзя ввозить в Беларусь в любом виде. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Беларуси ввели временные ограничения на ввоз свинины из специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. Причина – африканская чума свиней. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По данным ВОЗ, в Гонконге зафиксированы случаи заболевания АЧС восприимчивых видов животных.

Теперь в Беларусь из этого региона нельзя ввозить живых свиней, животных из цирков и зоопарков, свинину, охотничьи трофеи, пищевое свиноводческое сырье, продукты их переработки, кожевенное, кишечное, рогокопытное сырье, щетину и другой продукции. Ввоз всего перечисленного ограничен временно.

На свиноводческих комплексах Беларуси рекомендовано применить дополнительные меры биологической защиты.

Эпидемия африканской чумы свиней накрыла Беларусь в 2013 году. В тех регионах, где были случаи заражения, у сельчан массово изымали скот, а люди спешили зарезать свиней до того, как их отберут. Отстреливали и диких кабанов в лесах.