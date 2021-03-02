Фотофакт. Врача БСМП Артема Сорокина освободили в зале суда

Врача БСМП Артема Сорокина освободили в зале суда Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Врача больницы скорой помощи Артема Сорокина освободили в зале суда.

Во вторник, 2 марта, огласили приговор. Сорокину назначили два года лишения свобода с отсрочкой на год, а также штраф в размере 50 базовых величин – 1 450 рублей.

Сорокин попросил, чтобы ему журналисты не задавали вопросов, так как он очень хочет домой к детям (у Артема их трое. Младшей дочке 3 года – Ред.)

Напомним, что врача БСМП Артема Сорокина обвинили в разглашении врачебной тайны. На портале tut.by 13 ноября 2020 года вышел материал Катерины Борисевич о том, что в крови погибшего Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя. В Генпрокуратуре заявили о том, что врач передал ложные сведения.

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