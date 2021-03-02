Генпрокурор Андрей Швед заявил, что в Беларуси в 2020 году была попытка госпереворота

генпрокурор заявил, что в Беларуси в 2020 году была попытка госпереворота. Фото: БелТА

Генеральный прокурор Андрей Швед 2 марта, во вторник, провел встречу с коллективом кондитерской фабрики «Коммунарка». Он заявил, что в Беларуси в 2020 году была попытка госпереворота. Об этом сообщает БелТА.

- В Беларуси в 2020 году, и это бесспорный факт, была попытка государственного переворота. Иначе это назвать нельзя. К нам была применена технология цветной революции, причем в достаточно радикальной форме. И это было беспрецедентное давление. В целом же система, в том числе и правоохранительная, показала стойкость и жизнеспособность. Нам пришлось столкнуться с новыми технологиями, - заявил Швед.

Он добавил, что сейчас мы живем в двух реальностях.

- Да, сейчас мы фактически живем в двух реальностях: каждодневной и той, которая навязывается через различные интернет-ресурсы и телеграм-каналы. К подобному мы готовы не были и получили довольно серьезный удар. Работа ведется, она не прекращалась, которая связана с тем, чтобы найти формы и методы противостояния данному негативному влиянию, подчеркнул генпрокурор.

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