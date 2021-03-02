Солигорчанин отдал лжеброкерам все сбережения и деньги, взятые в кредит – всего 19 тысяч рублей

Мужчина поверил лже-брокерам,лишился сбережений и залез в долги. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Мошенники обманули 60-летнего мужчину из Солигорска. Он соблазнился на предложение неизвестной женщины, которая по телефону предложила ему заработать денег. Незнакомка объяснила, что надо создать личный кабинет на сайте, якобы принадлежащем иностранной инвестиционной компании. Зарабатывать предполагалось, участвуя в электронных торгах.

Мужчина выполнил все инструкции, внес первый взнос – 250 долларов – на электронный кошелек. Периодически он вносил туда деньги, даже несколько раз взял кредиты. В личном кабинете отображалось движение средств по счету. Но, когда мужчина решил снять прибыль, вначале на сайте возникли «технические сложности», а потом его счет обнулился.

Это было в июле 2020 года, а в начале августа мужчине позвонил от имени компании уже другой человек и сказал, что он должен перевести еще 2 400 долларов, чтобы продолжить деятельность на платформе компании и получить прибыль. Солигорчанин перевел и эти деньги.

-В дальнейшем к нему неоднократно обращался указанный представитель компании с предложением дальнейшего инвестирования, однако он отказался, понимая, что его вводят в заблуждение, выманивания дополнительные средства. После этого личный кабинет потерпевшего на сайте без его ведома оказался ликвидированным, а его анкетные данные с торговой платформы удалены, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Всего мужчина лишился более 19 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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