Минские теплосети с 3 по 7 марта проведут аэросъемку. Вот для чего это нужно

Минские теплосети проведут аэросъемку. Фото: БелТА

Минские тепловые сети проведут с 3 по 7 марта, если будет благоприятная погода, аэросъемку. Об этом сообщили на официальном сайте Минэнерго.

Вертолет МЧС облетит Минск, где установлены специальные приборы. Это необходимо для того, чтобы выявить возможные тепловые аномалии. В их силе повреждения, недостаточная тепловая изоляций на трубопроводах, затопление трубопроводов и другие.

Руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям самостоятельно принимает решение, в какое именно время совершать облет города. После него будет составлена таблица с предварительными результатами.

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