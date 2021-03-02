Артисты выступят в прямом эфире, но есть одно «но». Стало известно, как пройдет «Евровидение-2021»

Стало известно, как пройдет «Евровидение-2021» Фото: Архив "КП"

Европейский вещательный союз (EBU) совместно с голландскими вещателями и организаторами конкурса приняли протокол охраны здоровья и безопасности из-за COVID-19 для «Евровидения». Напомним, песенный конкурс должен пройти в мае в Роттердаме. Все аккредитованные лица, в том числе конкурсанты, должны будут соблюдать определенные меры, сообщается в распространенном 2 марта пресс-релизе.

А именно: всем делегациям, которые прибудут в Нидерланды, рекомендуется пройти карантин на протяжении 5 дней до вылета, кроме того, все должны будут сдать тест на коронавирус не более чем за трое суток до отправления в Роттердам. Оказавшись в Нидерландах, делегациям придется оставаться в своих отелях, за исключением тех случаев, когда они должны будут выезжать в Ahoy Arena для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой.

И кроме того, все, кто будет работать на арене, включая прессу, будут регулярно проходить тестирование в специальном помещении, цитирует исполнительного директора конкурса Мартина Эстердала сайт eurovision.tv.

Как и прежде, все артисты выступят в прямом эфире. Но если у кого-то найдут коронавирус, то конкурсанту придется уйти на самоизоляцию - в этом случае будет использована резервная запись выступления.

Решение о том, смогут ли зрители присутствовать на показах и какие общественные мероприятия могут проходить вокруг конкурса в Роттердаме, будет принято позже. А уже известно, что число членов каждой делегации, как и журналистов, будет сокращено.

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