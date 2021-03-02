Министр ЖКХ рассказал, что в 2020 году на 7,5% снизилось число обращений граждан по вопросам ЖКХ. Фото: БелТА

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал, что в 2020 году на 7,5% снизилось число обращений граждан по вопросам ЖКХ. Об этом проинформировала БелТА.

- Наши граждане очень требовательны к качеству оказания услуг ЖКХ. Мы стараемся данному тренду соответствовать. Если говорить об итогах 2020 года, то количество обращений граждан снизилось на 7,5%. И это говорит о том, что качество оказания услуг ЖКХ выросло. Мы и дальше будем стараться совершенствовать свою работу. Ведь наша основная задача – своевременно и в полном объеме оказывать услуги населению, - заявил Хмель.

Он добавил, что в ведомстве контролируют качество оказываемых услуг.

- Все эти годы мы работали над созданием службы заказчика. И у нас уже на сегодня есть определенный наработанный опыт в данном направлении. Мы видим как преимущества, так и недостатки. По этой причине планируем не только устранить все те недочеты, которые есть у нас, но и усовершенствовать надзорные функции за качеством оказания услуг. Наши граждане должны получать качественные услуги по доступным и прозрачным тарифам, - подчеркнул министр ЖКХ.

Андрей Хмель проинформировал, что в течение пятилетки Минск полностью перейдет на подземные источники воды.

- К концу 2025 года 100% потребителей Беларуси полностью должны быть обеспечены качественной питьевой водой. И это одна из основных задал, которая решается силами ЖКХ и облисполкомов. Она будет выполнена, - подытожил Хмель.

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