Поплывем? В Беларуси реки местами выходят из берегов - начинается паводок

В Беларуси начинается весеннее половодье Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Весна пришла: сугробы, которые были прошлой зимой высокими как никогда за последнее время, почти растаяли. А это значит, что приближается весеннее половодье. В прошлые годы настоящего паводка в Беларуси, можно сказать, не было - из-за бесснежных теплых зим. Этой весной ситуация может быть иной. Хотя пока специалисты не готовы прогнозировать, каким будет весеннее половодье - это зависит от многих факторов. Один из них - снег тает постепенно, медленно, нет резкого потепления. А это значит, что вода так же постепенно уходит в землю.

По состоянию на 2 марта картина такова: ото льда вскрылись Березина у Борисова, приток Сожа река Вихра у Мстиславля и приток Припяти река Ясельда у деревни Сенин. На большем протяжении Днепра, Сожа и Припяти, отдельных участках Немана и Березины, а также на водохранилищах и озерах страны пока сохраняется ледостав, сообщает Белгидромет.

В то же время повсеместно на реках страны продолжается рост уровней воды весеннего половодья с суточной интенсивностью 1-31 см. Уровни воды уже превышают отметки выхода воды на пойму на некоторых участках Немана, Вилии, Днепра, Березины, Свислочи, Припяти и других рек.

На Полесье уже готовят лодки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В ближайшие дни рост уровней воды весеннего половодья на реках сохранится. Поэтому ожидается, что на Соже у Славгорода и притоке Березины реке Бобр у деревни Куты уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму.

Добавим, что часто пик весеннего половодья приходится на середину апреля. Так что строить прогнозы, каким будет паводок, пока совсем рано.