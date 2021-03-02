В Беларуси планируют выпускать пасту с антиковидным эффектом. Фото: pixabay.com

В Беларуси планируют выпускать пасту с антиковидным эффектом. Уже в скором времени она может появиться на прилавках магазинов. Об этом сообщает агентство «Минск- Новости».

- В декабре 2020 года в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что несколько транснациональных компаний выпустили продукты, у которых имеется антиковидный эффект. Да, мы заинтересовались сообщениями не из прессы, а теми исследованиями, которые доказывали такой эффект. И к своему удивлению нам удалось обнаружить, что те компоненты, которые содержались в представленных продуктах, мы тоже применяли, - рассказала на семинаре в городском Центре здоровья для специалистов по ЗОЖ учреждений здравоохранения Минска представитель компании «Модум – наша косметика» Людмила Набок.

По ее словам, рецептуру, которая обладает антиковидным эффектом, разработали в лаборатории белорусской парфюмерно-косметической фабрики еще три года назад. Тогда о коронавирусе еще никто не знал.

- На данный момент мы вновь вернулись к данной разработке. Она очень актуальна. Мы планируем проводить исследования в независимой лаборатории. И как только будут получены положительные результаты, а я в этом уверена, то мы сразу же предложим зубные пасты и ополаскиватели белорусским потребителям. Постараемся, чтобы в дальнейшем данный продукт был максимально доступен, - подчеркнула Набок.

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