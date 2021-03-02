Гололедица и слабый туман: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 3 марта

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 3 марта Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в среду, 3 марта, по прогнозам синоптиков будет преобладать переменная облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщили на сайте pogoda.by.

Ночью и утром 3 марта по Беларуси возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать северо-западный, западный умеренный. Ночью по северо-востоку страны порывистый.

Ночью температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – от плюс 2 до плюс 8 градусов.

Синоптики также предупредили о том, что атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать.

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