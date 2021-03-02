Может коснуться рыбаков, охотников, грибников. Об еще одном новшестве в административном кодексе предупредил Госпогранкомитет

Новшество в КоАП может коснуться тех, кто бывает в лесах и на реках вблизи границы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После того, как с 1 марта в Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях, изменилась ответственность за нарушение пограничного режима. До сих пор она была одинаковой вне зависимости от места несоблюдения правил - в пограничной зоне (до 30 км от границы) или полосе (до 10 км). Теперь ответственность дифференцирована, сообщает Государственный пограничный комитет.

Отныне пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, разрешены при наличии документов с фотографией. Такими документами могут быть не только паспорт или вид на жительство, но и военный билет, водительское либо служебное удостоверение. А для иностранцев обязательно наличие не только паспорта, но и пропуска, выданного пограничниками.

- Въезд (вход), временное пребывание в погранполосе и выезд (выход) из нее осуществляются в установленных местах, - отметили в ГПК.

При этом, не позднее одного часа до посещения пограничной полосы нужно устно информировать ближайший орган пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере запланированной деятельности. Например, рыбалка, охота, сбор грибов или ягод.

Ответственность за нарушения в пограничной зоне - штраф в размере до 20 базовых величин с депортацией или без депортации, а для юридического лица - от 20 до 60 базовых величин.

Что касается нарушений в погранполосе, то здесь штраф могут выписать больший: до 50 базовых величин с депортацией или без депортации, а для юрлицо - от 50 до 100 базовых величин. За повторные нарушения в течение года штрафы выше.