На место ЧП прибыли спасатели. Смотрите, как горело авто в центре Бреста

В центре Бреста горело авто. Фото: brestcity.com

Вечером во вторник, 2 марта, на проспекте Республики в Бресте (напротив торгового центра «Корона») загорелся легковой автомобиль Skoda. Это произошло прямо на проезжей части. Пылала передняя часть машины. На место пожара прибыли спасатели, которые быстро потушили огонь, но моторный отсек, конечно, пламя успело повредить.

Что пылало под капотом, пока устанавливается. К счастью, водитель не пострадал, сообщает virtualbrest.ru.