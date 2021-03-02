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Происшествия

На место ЧП прибыли спасатели. Смотрите, как горело авто в центре Бреста

Пламя успело повредить моторный отсек легковушки Skoda
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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В центре Бреста горело авто. Фото: brestcity.com

В центре Бреста горело авто. Фото: brestcity.com

Вечером во вторник, 2 марта, на проспекте Республики в Бресте (напротив торгового центра «Корона») загорелся легковой автомобиль Skoda. Это произошло прямо на проезжей части. Пылала передняя часть машины. На место пожара прибыли спасатели, которые быстро потушили огонь, но моторный отсек, конечно, пламя успело повредить.

Что пылало под капотом, пока устанавливается. К счастью, водитель не пострадал, сообщает virtualbrest.ru.

В центре Бреста горело авто. Фото: brestcity.com

В центре Бреста горело авто. Фото: brestcity.com

ЧП