Победный пенальти забил вратарь: ФК «Шахтер» обыграл «БАТЭ» и впервые завоевали Суперкубок Беларуси

ФК «Шахтер» обыграл «БАТЭ» и впервые завоевали Суперкубок Беларуси. Фото: t.me/fc_shakhterby

Солигорский футбольный клуб «Шахтер», действующий чемпион Беларуси, впервые в истории стал обладателем Суперкубка Беларуси. Победу в матче за трофей 2 марта горняки вырвали в серии пенальти у борисовского «БАТЭ».

Поединок проходил в Минске. Основное время завершилось ничьей - 0:0. В послематчевых пенальти «Шахтер» оказался сильнее и победил со счетом 5:4. Таким образом, итоговый счет игры - 1:0.

Героем матча стал вратарь Александр Гутор. На его счету - победный удар в серии пенальти, также он отразил два удара в свои ворота.

Напомним, в прежние годы Суперкубок забирало брестское «Динамо». Также трофей был у ФК «Гомель» и конечно, у «БАТЭ».

Отметим, что скоро откроется новый Чемпионат Беларуси по футболу.