В ДТП под Брасловом погиб молодой мужчина-пешеход

Вечером 2 марта под Браславом на трассе погиб пешеход.

Смертельный наезд на пешехода произошел в Браславском районе во вторник, 2 марта. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ Витебской области в сообществе во ВКонтакте.

ДТП произошло около 21.00 часов в пределах Браславского района на 214-ом километре автодороги направлением Логойск - Зембин - Глубокое - Латвия.

Под колесами «Фольксвагена Пассата» погиб 29-летний мужчина. Наезд на пешехода совершил 48-летний водитель. По факту смертельного наезда проводится проверка.

После наезда "Фольксвагена Пассата" мужчина погиб на месте. Фото: ГАИ Витебской области.

В ГАИ напомнили о том, что пешеходы должны переходить дорогу только в установленных для этого местах и выходить на проезжую часть только после того, как убедились, что все ТС остановились и это безопасно.

- Водителям необходимо также отдавать себе отчет в том, что в одно мгновение остановить авто невозможно. И тормозить следует еще при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, - добавили в пресс-службе.

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