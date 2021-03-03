В Европе снова рост заболеваемости коронавирусом: вот что говорят в ВОЗ

В Центральной и Восточной, а также на Балканах снова рост заболеваемости коронавирусом. Фото: pixabay.com.

Представитель ВОЗ высказал обеспокоенности ростом новых случаев инфицирования коронавирусом в Европе, информирует ТАСС.

Так по заявлению Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро организации, около 50 процентов стран мира с самым большим числом новых заболевших за последние сутки - это государства Европейского региона.

- Четыре из 10 государств мира с самым большим числом случаев COVID-19, выявленных за последние 24 часа, находятся в Европе, - прокомментировал он.

В ВОЗ заметили, что спад заболеваемости «ковидом» в европейских странах отмечался только в начале февраля 2021-го года.

- На данный момент наблюдаются тревожные признаки новой волны (пандемии коронавируса - Ред.) в Восточной и Центральной Европе, а также на Балканах, - выразил обеспокоенность представитель ВОЗ.

Всего с начала пандемии коронавирус был диагностирован более чем у 115,299 миллиона человек во всем мире, умерло 2,56 миллиона пациентов. Наибольшее число заражений «ковидом» произошли по убывающей в США, Индии, Бразилии, России, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Турции, Германии, Колумбии и Аргентине. В США - свыше 28,2 миллиона случаев инфицирования, а в Аргентине - 2,1 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Это третья волна? Впервые за семь недель ВОЗ снова регистрирует рост заболеваемости COVID-19 в мире.

Заболеваемость коронавирусом снова стала расти в четырех из шести регионов планеты (подробности).

Глава Минздрава сказал о третьей волне коронавируса и о том, есть ли в Беларуси британский и южноафриканский штаммы.

А еще Дмитрий Пиневич объяснил, почему заболеваемость COVID-19 в Беларуси падает, а потом снова растет (подробности).

Названо лекарство, которое снижает смертность от COVID-19, если вы принимали его раньше.

Те, кто ранее принимал статины для снижения холестерина, имеют больше шансов выжить (подробности).