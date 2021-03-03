В ОБСЕ прокомментировали приговор в 6 месяцев колонии журналистке Катерине Борисевич

Медика Артема Сорокина освободили в зале суда под подписку, журналистка Катерина Борисевич осталась под стражей. Фото: sb.by.

После оглашения приговора по делу о «ноль промилле»: журналистке Катерине Борисевич - 6 месяцев колонии, врачу Артему Сорокину - 2 года с отсрочкой на год, ситуацию прокомментировали в ОБСЕ.

Так Тереза Рибейру, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в своем Твиттере заявила, что не должно быть уголовного преследования из-за публикации информации, которая представляет собой законный общественный интерес

Напомним журналистку tut.by и врача БСМП признали виновными в разглашение врачебной тайны, они сообщили в статье информацию о смерти минчанина Романа Бондаренко.

- Я опечалена решением суда, приговорившего журналистку tut.by Катерину Борисевич к 6 месяцам лишения свободы. Это еще один удар по свободе СМИ в Беларуси. Не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес, - заявила Рибейру.

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Фотофакт. Врача БСМП Артема Сорокина освободили в зале суда.

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