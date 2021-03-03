В ОБСЕ прокомментировали приговор в 6 месяцев колонии журналистке Катерине Борисевич

Медика Артема Сорокина освободили в зале суда под подписку, журналистка Катерина Борисевич осталась под стражей. Фото: sb.by.
После оглашения приговора по делу о «ноль промилле»: журналистке Катерине Борисевич - 6 месяцев колонии, врачу Артему Сорокину - 2 года с отсрочкой на год, ситуацию прокомментировали в ОБСЕ.
Так Тереза Рибейру, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в своем Твиттере заявила, что не должно быть уголовного преследования из-за публикации информации, которая представляет собой законный общественный интерес
Напомним журналистку tut.by и врача БСМП признали виновными в разглашение врачебной тайны, они сообщили в статье информацию о смерти минчанина Романа Бондаренко.
- Я опечалена решением суда, приговорившего журналистку tut.by Катерину Борисевич к 6 месяцам лишения свободы. Это еще один удар по свободе СМИ в Беларуси. Не должно быть уголовного преследования за предоставление информации, представляющей законный общественный интерес, - заявила Рибейру.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Люди встретили приговор аплодисментами и слезами: в Минске осудили журналистку Катерину Борисевич и врача Артема Сорокина, которые рассказали, что Роман Бондаренко был трезв.
По словам адвокатов, финальный приговор - меньше, чем запрашивала гособвинитель (подробности).
Фотофакт. Врача БСМП Артема Сорокина освободили в зале суда.
Он сказал, что очень хочет домой к детям (подробности).
В Минске 2 марта огласят приговор журналистке tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.
Завершается судебный процесс по разглашению врачебной тайны после смерти Романа Бондаренко (подробности).