Посол России: Запад делает все, чтобы не допустить сближения Беларуси с Россией

Дмитрий Мезенцев считает, что главное с чем не соглашается Евросоюз, это политическое сближение Беларуси с Россией. Фото: стоп-кадр | видео "Беларусь 1".

О том, что Западом делается все для недопущения сближения Беларуси и России и для того, чтобы «оторвать их друг от друга» в интервью «Беларусь 1» сказал посол Дмитрий Мезенцев.

Представитель российской дипломатии заметил, что этому есть «огромное множество примеров». И продолжая заявил, что политическое сближение и российско-белорусская интеграция являются самым важным фактором, с которым не соглашается Запад.

- И Западу нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество, - уверен посол России.

При этом он сообщил, что считает, что страны Запада, наоборот, должны бы выступать за сближение других государств с ЕС.

- Должны приглашать другие страны к диалогу с Евросоюзом, к снижению уровня напряженности, не соответствующей XXI веку, веку цивилизованному, - заявил он.

Но и сказал, что сейчас происходят обратные процессы и на первый план «выпячиваются угрозы и упреки», «навязываются модели», на выполнение которых, по его словам, должны соглашаться партнеры ЕС из постсоветского пространства.

- А если нет, то угрозы и санкции только возрастают, - считает Мезенцев.

И резюмируя, высказал мнение о том, что такой путь взаимоотношений между государствами тупиковый и ничего не дающий, но даже «и одну, и другую сторону, делает беднее».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Слух: Россия поменяет своего посла в Беларуси - вместо Дмитрия Мезенцева послом станет Евгений Лукьянов.

Такую информацию озвучил российский «КоммерсантЪ» со ссылкой свои источники (подробности).

В свой день рождения 90-летний Михаил Горбачев сказал, как восстановить СССР и подчеркнул, что люди хотят перемен.

Самый долгоживущий правитель в истории России отмечает 2 марта 90-летие (подробности).

Топ-5 цитат Александра Лукашенко на Олимпийском собрании: передача власти детям, санкции, десант в Токио, спортсмены - патриоты и предатели.

В Минске прошло Олимпийское собрание, где обсудили перспективы на летних Играх в Токио, где надо не просто выступать, а драться и избрали главой НОК Виктора Лукашенко (подробности).