В Кобринском районе 27-летний мужчина чинил крышу, сорвался и погиб

Мужчина упал с 2,5-метров на тротуарную плитку и погиб.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Трагедия произошла на днях в одной из деревень Кобринского района, сообщает местный ресурс «Першы Рэгiён».
Известно, что 27-летнего сельчанина знакомый попросил помочь с починкой крыши. Мужчина работал на крыше частного дома, используя строительные леса. В какой-то момент он сорвался с 2,5-метровой высоты и упал на тротуарную плитку рядом с домом, он погиб от полученных травм на месте.
По факту смерти сельчанина СК проводит расследование. Следователи уже установили, что при кровельных работах на высоте мужчина пренебрег техникой безопасности и не использовал никакие страховочные приспособления.
- На данный момент проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнил Дмитрий Иванюк, представитель управления Следственного комитета по Брестской области.
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