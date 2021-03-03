В Беларуси еще не отменили запрет на выезд, но физлицам уже облегчили пересечение границы

Белорусы получили дополнительную возможность уплаты таможенных платежей при выезде из страны. Фото: Оксана БРОВАЧ

О том, что в Беларуси физические лица получили дополнительную возможность по уплате таможенных платежей, сообщило БелТА.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал во вторник, 2 марта. Так указом №77 несколько корректируется деятельность таможенных органов. А именно - создаются более практичные условия перемещения физлиц через госграницу. Граждане получили возможность оплатить таможенные платежи сразу должностному лицу.

При этом уточняется, что это касается только тех пунктов пропуска, в которых не установлены таможенные кассы и банковские терминалы.

Где пригодится это нововведение? Такая необходимость может возникнуть при пересечение госграницы на поезде, например, в пунктах пропуска «Бигосово-2», в «Гудогае», «Тереховке», «Горыни» и «Хотиславе», а также в некоторых аэропортах в областных центрах.

Также данный указ излагает в новой редакции положение о Государственном таможенном комитете Беларуси. Документ приведен в соответствие с терминологией Таможенного кодекса ЕАЭС и белорусского закона о таможенном регулировании. Еще некоторые корректировки внесены в положения о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах, и по форменной одежде таможенников.

При этом, напомним, в Беларуси пока не открыли на выезд наземные границы. Запрет был введен из-за эпидситуации с коронавирусом еще в конце декабря 2020-го года.

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