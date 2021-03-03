Двое мужчин срывали флаги со зданий в Минске – подозреваемые задержаны

Задержаны двое мужчин, сорвавших государственные флаги со зданий в Минске. Фото: скриншот видео МВД

Два человека в Минске сорвали государственные флаги со зданий по улице Революционной и Комсомольской, бросив их на землю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел ночью 26 февраля, он попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

– Причастных к выходке 34-летнего минчанина и его 25-летнего приятеля из Витебска установили и задержали с помощью СОБРа и ОМОН сотрудники ГУБОПиК МВД, – рассказали в МВД.

По данным милиции, мужчины в тот вечер были в состоянии алкогольного опьянения, что и послужило причиной их поступка.

– Сейчас они раскаиваются в содеянном, – добавили в пресс-службе.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами. Теперь проверяют причастность фигурантов к другим преступлениям.

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