Мутация коронавируса, которая может быть устойчивой к вакцинам, выявлена в Италии

В Италии выявили "нигерийский" штамм коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Италии нашли «нигерийский» штамм коронавируса. Об этом сообщил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо. Он отметил, что существующие сейчас вакцины от COVID-19 могут быть неэффективными против него.

– Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые беспокоят нас, потому что они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам, – сказал Карузо, его цитирует агентство ANSA.

Эта мутация была обнаружена в городе Брешия, где действует «оранжевый» уровень угрозы коронавируса. Всего в Италии зарегистрировано уже три миллиона случаев COVID-19 за время пандемии, умерли более 98 тысяч человек.

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