Дмитрий Мезенцев заявил, что ЕС несет экономические потери из-за вмешательства в дела Беларуси

Дмитрий Мезенцев сказал, что перенаправив нефтепродукты в порты России Беларусь ушла от сиюминутной выгоды. Фото: стоп-кадр | видео "Беларусь 1".

В интервью «Беларусь 1» посол России в Беларуси высказал мнение о том, что некоторых стран ЕС вмешательство в дела Беларуси обернулось серьезными экономическими потерями для своего же бюджета.

- Для некоторых стран Евросоюза становится очевидным и понятным, что влезать в дела суверенных государств, пытаясь диктовать волю и правила, в том числе в экономической и политической жизни, становится невыгодным, - уверен Дмитрий Мезенцев.

В качестве примера представитель российской дипломатии привел решение Александра Лукашенко обратиться к России насчет решения задачи перевалки нефтепродуктов через российские порты.

Так Дмитрий Мезенцев рассказал, что этот вопрос поднимался еще осенью 2020-го года, а сейчас уже заключены все соглашения, так же и межправительственное об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки экспортных белорусских нефтепродуктов, предназначенных для третьих стран, через морпорты России. Посол уточнил, что взаимопониманию поспособствовали даже хозяйствующие субъекты, а РЖД «учла все просьбы и запросы» официального Минска.

- До 2023-го года, как планируется, будет обеспечена перевалка более 9 миллионов тонн грузов из Беларуси, - добавил он.

В продолжение темы, российский посол высказал мнение о том, что в условия нарушения правил этики и политкорректности, как Беларуси, так и России, необходимо отложить тему борьбы за сиюминутную выгоду.

- Уйти от сиюминутной борьбы за выгоду по продаже нефти и газа, по продаже успешной конкурентоспособной белорусской продукции, добиваясь ее льготных поставок в те или иные регионы России, в пользу совместных производств, чтобы не умножать примеры необоснованной конкуренции, - подчеркнул посол.

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