Видеофакт. В Барановичах за взятки задержали директора филиала «Атланта»

Барановичского директора поймали на взятке с поличным. Фото: стоп-кадр | видео МВД

О том, что в Барановичах за взятки задержаны должностные лица Барановичского станкостроительного завода, являющегося филиалом ЗАО «Атлант», сообщили в МВД.

В понедельник, 1 марта, сотрудниками ГУБОПик МВД был задержан директор станкострительного завода и начальник бюро коммерческого отдела. МВД опубликовало видео задержания, подозреваемый директор на вопросы правоохранителей говорит, что никаких денежных средств, кроме денег в кошельке, у него нет.

При этом в МВД сообщили, что руководитель филиала «Атланта» был задержан с поличным при получении взятки в размере 600 тысяч российских рублей.

В МВД сказали, что подозреваемый забаррикадировался в кабинете и пытался спрятать взятку. Фото: стоп-кадр | видео МВД

- Во время задержания, он забаррикадировался в своем рабочем кабинете и попытался избавиться от взятки, - сообщил Андрей Барановский, замначальника управления ГУБОПиК МВД по Брестской области.

На видео деньги оперативник достает из слива под бочком унитаза.

Уточняется, что второй фигурант, начальник бюро коммерческого отдела завода, был задержан в этот же день. Он получил взятку в 330 тысяч рублей РФ. На видео оперативник, разворачивает газету в которой лежит взятка и спрашивает:

- Здесь 70 тысяч, остальные где?

- Ну я доллары купил… - отвечает подозреваемый.

Второй подозреваемый в коррупции успел часть суммы обменять на доллары. Фото: стоп-кадр | видео МВД

Оба подозреваемых задержаны и находятся в ИВС, в отношении обоих возбуждены уголовные дела по обвинению в получении взятки в крупном размере (ч.2 ст. 430 УК РБ).

- Установлено, что взятка была получена от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. «Откаты» руководители завода могли получать ежегодно в виде процентов от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников, - прокомментировали в пресс-службе.

Идет следствие.

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