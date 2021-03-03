Раскрыты самые популярные подарки на 8 Марта

Ритейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта. Фото: pixabay

Что чаще всего покупают в качестве подарка для женщин на 8 Марта, рассказали ритейлеры. Оказывается, презенты довольно стереотипные. Лидируют – сковородки. Их продажи в последние пару недель увеличились в четыре раза, если сравнить с минувшим годом. Об этом свидетельствуют данные интернет-ритейлера Wildberries, пишет «РИА Новости».

Второй в списке популярных подарков – это фен (продажи увеличились в 3,8 раз).

Кроме того, в компании отметили, что востребованными у покупателей в качестве подарков к Международному женскому дню остаются цветы, мягкие игрушки, шоколад, кремы и духи. Их чаще всего приобретали с 15 по 28 февраля.

Увеличились и продажи кремов, «бьюти-боксов» и наборов косметики в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, духов и мягких игрушек – в шесть раз.