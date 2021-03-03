Теплее нормы: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси весь март

В марте в Беларуси бывают дни с туманом, гололедицей и даже с изморозью и метелями. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, какую погоду белорусам весной пророчат народные приметы.

Такие долгосрочные прогнозы синоптики не делают, но в Белгидромете уже рассказали, какой будет погода в Беларуси на протяжении всего марта 2021-го года, информирует БелТА.

Белорусские метеорологи заявляют, что март ожидается теплее, чем обычно. И вероятнее всего среднемесячная температура будет на градус выше климатической нормы

- Климатическая норма марта составляет -1…+2 градуса. В марте 2021-го года ожидается, что средняя температура будет на +1 градус выше. А вот количество месячных осадков предположительно останется в пределах средних многолетних значений - около 31-51 миллиметров, - прокомментировали в Белгидромете.

Еще синоптики напомнили, что в марте обычно происходит интенсивное повышение температур от первой декады к третьей. Средняя температура обычно на 4-5 градусов выше февральских показателей.

Климатическая весна наступает с переходом среднесуточных температур через «ноль» в сторону повышения. Обычно на юго-западе Беларуси это происходит 9 - 15 марта, в Минске и центральных районах в середине месяца, 16 - 20 марта, а в северо-восточных регионах примерно 21 - 23 марта.

Не исключены в уже наступившем марте туманы, гололедица и даже изморозь и метели:

- В среднем в марте фиксируется 4 - 7 дней с туманами, в отдельные годы бывает и до 9 - 16 туманных дней. Еще бывает примерно 1 - 2 дня с гололедом, а также 1 - 3 дня с изморозью, но и 2 - 5 дней с метелями. В отдельные годы в марте бывает еще и 1 - 3 дня с грозами, - заключили в Белгидромете.

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