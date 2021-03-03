Светлана Тихановская высказалась о видео СК по ее делу

Светлана Тихановская отреагировала на видео СК. Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на кадры, опубликованные Следственным комитетом 2 марта, где показана ее встреча с доверенными лицами.

Она отметила, что видео смонтированное.

– Там видно, что видео нарезано, и как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, что с никаким насилием дела иметь не буду, – сказала Тихановская, добавив, что после этих слов покинула встречу.

По ее словам, ее позиция до сих пор неизменна – она приветствует перемены только мирным путем.

Тихановская также подчеркнула, что к подобным роликам относится спокойно.

– Я знаю, что на нас идет массовая атака. Люди сейчас борются. И со стороны пропаганды это, наверное, нормально – такие видео выбрасывать. Но я очень сомневаюсь, что на меня вообще что-то есть, – заявила экс-кандидат в президенты в эфире телеканала «Белсат».

Ранее это видео СК прокомментировала пресс-секретарь Светланы Тихановской, отметив, что она не участвовала в разработке радикальных планов.

Напомним, что Следственный комитет накануне заявил о передаче документов в Генпрокуратуру на экстрадицию Тихановской.

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