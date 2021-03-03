Границу подтопило! Появились эксклюзивные фото с погранзаставы в Столинском районе

Весенний паводок на пограничной заставе «Ольманы». Фото: ГПК.
Появилась уникальная возможность посмотреть на весенний паводок на границе Беларуси с Украиной. Эксклюзивные фото опубликовала в соцсетях пресс-служба Пинского пограничного отряда.
Под воду ушел мост, по которому ходят пограничники. Фото: ГПК.
В кадр попал участок пограничной заставы «Ольманы» - нового объекта, который был открыт в Столинском районе на участке белорусско-украинской границы в декабре 2020-го года.
Застава «Ольманы» также занимает часть территории Республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота».
Весна в Ольманских болотах. Фото: ГПК.
К слову, из-за уникальных природных условий у пограничников есть даже болотоходы. И, видимо, спецтехника может скоро понадобиться - на границе сейчас весенний паводок полным ходом.
Пограничники могут при необходимости передвигаться на даже болотоходах. Фото: ГПК.
На фото можно увидеть пограничные столбы в воде и ушедший под воду мост, по которому ходят пограничники.
Весна пришла! Фото: ГПК.
Ранее в Брестском облисполкоме предупреждали, что сильное половодье в регионе ожидается в трех районах: Пинском, Лунинецком и Столинском. Но, если снег продолжит таять постепенно, то катастрофического паводка, скорее всего, не будет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Поплывем? В Беларуси реки местами выходят из берегов - начинается паводок.
Сейчас рост уровней воды весеннего половодья происходит с суточной интенсивностью 1-31 см (подробности).
Теплее нормы: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси весь март.
В Белгидромете рассказали, что в марте 2021 года будет теплее, чем обычно, но могут быть и сюрпризы погоды (подробности).
В Беларуси еще не отменили запрет на выезд, но физлицам уже облегчили пересечение границы.
Появилась дополнительная возможность уплаты таможенных платежей на границе (подробности).