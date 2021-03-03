В Литве отреагировали на заявления СК Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской

СК передал в генпрокуратуру документы на экстрадицию Светланы Тихановской. Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Власти Литвы отклонят запрос белоруской стороны на экстрадицию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

– Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим, – сказал он, его цитирует Deutsche Welle.

По этому поводу высказался также депутат сейма Литвы Эмануэлис Зингерис.

– Любое литовское правительство, которое согласилось бы выдать хотя бы одного политического беженца минскому режиму, не продержалось бы и дня, – высказал мнение он.

Напомним, что Следственный комитет Беларуси накануне заявил о передаче документов в Генпрокуратуру на экстрадицию Светланы Тихановской. Также в СК сообщили о задержании нескольких ее доверенных лиц. Их обвиняют по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси.

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