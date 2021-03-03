В ВОЗ предупредили о расширении географии мутаций COVID-19

Новые штаммы коронавируса регистрируются все в большем числе стран. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что новые мутировавшие штаммы коронавируса активно расширяют свою географию, проинформировало ТАСС со ссылкой на официальные данные ВОЗ.

Так сообщается, что отличающейся высокой заразностью «британский» штамм (VOC 202012/01) выявлен за последнюю неделю февраля еще в пяти странах - всего в 106 государствах. Еще до 56 стран уже дошел южноафриканский штамм коронавируса, а бразильская мутация уже циркулирует почти в трех десятках государств.

Напомним, в январе 2021-го года ВОЗ официально заявляла, что появление новых вариантов «ковида» было ожидаемо, так как любым вирусам свойственно постоянно изменяться.

К слову, 1 марта глава Минздрава Дмитрий Пиневич заявлял, что в Беларуси пока не найдено ни британского, ни южноафриканского штаммов коронавируса.

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