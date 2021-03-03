Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 марта 2021 года: уже более 290 тысяч заболевших и 9 смертей за сутки

С начала пандемии в Беларуси уже более 290 тысяч человек заразились COVID-19 Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она была опубликована в телеграм-канале ведомства.

На 3 марта в стране зарегистрировано 290 447 случаев COVID-19. Прирост за сутки – 1 311 новых случаев.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 280 766 пациентов (+1316 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 2002 человек (+9 смертей за сутки). Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 4 миллиона 933 тысячи 973 теста. За последние сутки – 18 451.

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