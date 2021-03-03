Силовики сорвали съемки концерта группы «Дай Дарогу!» для онлайн-фестиваля

Силовики сорвали записать концерта группы "Дай Дорогу". Фото: Instagram / stylski_dd

Съемки концерта группы «Дай Дарогу!», которые должны были пройти вечером во вторник, 2 марта, не состоялись. Их сорвали силовики, сообщает Telegram-канал Фонда культурной солидарности.

Запись выступления белорусской панк-рок группы должна была пройти в одном из столичных клубов, однако за час до старта туда прибыли силовики. Присутствующим сказали разойтись во избежание задержаний.

Музыканты планировали участвовать в онлайн-фестивале «Артысты Перамогі», который организовал Фонд культурной солидарности. Там сообщили, что в итоге решено было записать концерт позже, с артистами и съемочной группой все в порядке.

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