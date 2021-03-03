Фотофакт. В Минске на Плеханова авто зажало между трамваем и столбом

В Минске на Плеханова авто зажало между трамваем и столбом. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Минске на улице Плеханова автомобиль зажало между трамваем и столбом. Информацию о случившемся опубликовали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- Инцидент произошел вечером 2 марта. Удалось установить, что водитель «Сузуки» ехал по местному проезду улицы Плеханова. У дома №91 он не предоставил преимущество трамваю, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля. Тем самым, он вынудил водителя трамвая принять меры экстренного торможения, - прокомментировали в ведомстве.
В результате случившегося никто не пострадал. У транспортных средств механические повреждения.
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