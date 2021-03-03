В Минздраве показали, как разливают вакцину от коронавируса, и раскрыли, кто первым привьется

Партия вакцины "Спутник V" (первая валидационная серия) произведена в Беларуси на предприятии "Белмедпрепараты". Фото: Минздрав

Беларусь готовится к массовой вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Напомним, что она запланирована на апрель. Прививать будут всех желающих.

Там также сообщили, что пройти вакцинацию намерен и глава Минздрава Дмитрий Пиневич.

– Ждем – первым обещал привиться министр здравоохранения, – говорится в сообщении.

Также пресс-служба министерства показала видео, как разливают вакциную

– На РУП «Белмеды» идет розлив вакцины, – добавили в Минздраве.

Напомним, что накануне там назвали новую дату, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса всех желающих в Беларуси. Это апрель, хотя ранее сообщалось, что массово прививать белорусов будут с конца марта.

А недавно в Беларуси произвели первые образцы российской вакцины от коронавируса. Было объявлено, что «Белмедпрепараты» запускают производство российского препарата «Спутник V».